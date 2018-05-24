Израильский теннисист Дуди Села примет участие в турнире в Ноттингеме (Великобритания), который будет проходить в июне. Села является двукратным победителем этого турнира.

«Мы очень рады, что наш двукратный победитель Села вновь примет участие в этом году. В прошлом году он блестяще дошёл до финала. Здорово, что он приезжает, чтобы защитить свой титул. Также в числе участников будет восходящая звезда Лиам Броэди. Участие подтвердил и Кэм Норри. Думаю, что в этом году у нас собирается превосходный состав участников. Также мы решим, кому дать «уайлд-кард», — цитирует турнирного директора Пола Хатчинса Tennis World USA.

Также Хатчинс отметил, что в этом среди участников будут представители более чем 20 стран.