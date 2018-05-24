Хьюитт примет участие в нескольких турнирах на траве

Австралийский теннисисит-ветеран Ллейтон Хьюитт добавил новые турниры в свой календарь. Легендарный игрок намеревается принять участие в турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды). Там он выступит в паре со своим соотечественником Алексом Болтом.

Австралийская пара также сыграет в турнире серии «челленджер» в Сурбитоне. А затем Хьюитт вместе с другим австралийцем Ником Кирьосом примет участие в турнире в Лондоне. Пока в списке не значится Уимблдон, но Хьюитт может сыграть и там.

Австралиец завершил карьеру в одиночном разряде, но продолжает играть в паре. В нынешнем сезоне он уже играл со своим соотечественником Алексом де Минором в Эшториле (Португалия).