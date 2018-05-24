В 13:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Страсбурге (Франция), в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (3) и представительница Казахстана Зарина Дияс. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Дияс в Страсбурге.



Победительница этого поединка за выход в финал соревнований в Страсбурге поспорит либо с австралийкой Эшли Барти (1), либо с китаянкой Ван Цян.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».