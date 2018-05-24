С. Уильямс: я осознала, что важно прощать, поэтому вернулась в Индиан-Уэллс

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в новой серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала о своём возвращении в тур после рождения ребёнка.



«Никто не знал, каким получится моё возвращение. Изначально я думала, что сыграю на Australian Open в январе, но кесарево сечение изменило мои планы. Но когда я вновь начала играть, то все увидели, как много шагов мне ещё предстоит сделать. Впереди меня ждали два крупнейших турнира сезона, не считая соревнований „Большого шлема“, — Индиан-Уэллс и Майами.



Если вы ищете символизм, то путешествие через пустыню в Индиан-Уэллс подойдёт. Я понимала, что ощущения от этих соревнований в нынешнем сезоне будут другими. Но я не знала о сюрпризе от Алексиса — о билбордах. С шестимесячным ребёнком я точно не могу назвать себя лучшей мамой всех времён, но эти билборды заставили меня улыбнуться. Они напомнили о том, как много в моей жизни изменилось с прошлого раза, когда я была здесь.



В 2001 году мы с Винус должны были сыграть друг с другом в Индиан-Уэллсе, но она снялась из-за травмы. И тогда люди начали делать неправдивые заявления о том, что наш отец решает, кому из нас побеждать. Было написано много чуши, болельщики начали нас освистывать, даже после моей победы. Я поклялась, что не вернусь в Индиан-Уэллс. Но несколько лет назад, в 2015-м, я осознала, что важно прощать и начинать всё заново. Теперь у истории появилась новая глава. Так что это ещё одно изменение», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

С. Уильямс: я возвращаюсь, чтобы побеждать

С. Уильямс: надеюсь, для другой 1-й ракетки мира, ставшей мамой, правила изменят