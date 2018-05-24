Тренер: Стосур может выиграть «Ролан Гаррос»

Австралийский тренер Уолли Масур считает, что его соотечественнице Сэм Стосур по силам выиграть Открытый чемпионат Франции по теннису. Специалист полагает, что Стосур уже готова к борьбе за самые высокие места.

«Настало её время. Она очень хороша на грунте, на этом покрытии Стосур редко играет неудачно. Думаю, что сейчас для Стосур наступает очень важное время.

Сейчас она занимает 60-ю строчку ATP. Ей нужно защитить очки, набранные на турнире в Страсбурге, также надо защищать очки с четвёртого раунда турнира во Франции. Конечно, это накладывает и дополнительную ответственность. Но нужно учитывать её силу на грунте. Если Стосур когда-нибудь сможет выиграть ещё один турнир «Большого шлема», то это будет «Ролан Гаррос».

Если она выступит неудачно, то упадёт в рейтинге ATP. Конечно, она понимает это. Мысли не покидают голову, особенно когда тебе уже не 22 и ты понимаешь, что уже не так много времени на то, чтобы всё исправить. Но я знаю, что Сэм традиционно хороша на грунте. И она играет лучше за пределами Австралии», — цитирует Масура Tennis World USA.