С. Уильямс: защищённый рейтинг важен не для меня, а для будущего женщин

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в новой серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала, как восприняла поражения от своей сестры Винус и японки Наоми Осаки на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами соответственно.

«Когда я проигрываю, то стараюсь тщательно всё разобрать и понять, почему это случилось. После того как я проиграла Винус, Патрик сказала: „Ты подаёшь недостаточно мощно“. Я ответила: „Хорошо, я могу подавать лучше. Ты хочешь этого?“. И я стала подавать всё мощнее. Выполнив 300 подач, я почувствовала, что рука сейчас отвалится, но я не хотела, чтобы кто-то это знал. Для меня было неприемлемо не стараться стать сильнее», — сказала Серена.

«Мы здесь не для победы в Индиан-Уэллсе. Мы хотим выиграть „Ролан Гаррос“, Уимблдон и US Open. У нас ещё есть время, но это была катастрофа», — заявил тренер Серены Патрик Муратоглу.

«Затем был турнир в Майами. Мы переехали во Флориду, когда мне было девять лет, так что отец возил нас с Винус на матчи каждый год. Мы смотрели на звёзд и мечтали сами сыграть на этих кортах. Мы впервые увидели настоящий теннис так близко. Так что турнир в Майами очень много значит для нас.

Я сделала паузу в выступлениях, будучи первой ракеткой мира, теперь я в пятой сотне. Хотелось бы, чтобы существовал защищённый рейтинг. Это важно не для меня, а для будущего женщин, которые хотят заводить детей, жить полной жизнью и продолжать заниматься профессиональным теннисом. Но есть нечто классное в том, что мне нужно вновь карабкаться на вершину и бороться на каждом шагу.

Матч с Осакой в Майами у меня не получился. Я помахала зрителям и ушла с корта, села в машину и отправилась в Палм-Бич", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

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