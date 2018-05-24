Беккер: на игре Федерера не сказывается возраст

Борис Беккер, экс-первая ракетка мира, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Игр в Барселоне-1992, высоко оценил уровень игры швейцарца Роджера Федерера. Беккер отметил, что на игре Федерера не сказывается возраст, а любовь к теннису продолжает мотивировать швейцарца.

«Я не думаю, что Федерер потерял свою игру. Залогом успеха является его страсть к теннису. Возраст для него ничего не значит, это лишь цифры. Он не выглядит на 36 лет, Федерер очень свеж. Он продолжает наслаждаться игрой, и здорово видеть это», — цитирует Беккера Tennis World.

На прошлой неделе Беккер и Федерер вместе поужинали в Дубае. Швейцарец продолжает в этом городе подготовку к сезону турниров на грунте.

