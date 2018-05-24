С. Уильямс: Алексис не увидит нас с дочерью четыре недели

В новой серии документального фильма «Быть Сереной» 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс и её тренер Патрик Муратоглу обсудили перемены в жизни теннисистки, вызванные рождением дочери.

«Год назад в её жизни был лишь теннис. Она просыпалась ради тенниса и отправлялась в постель ради него. Весь её день был связан с теннисом. Внезапно семья стала самой важной частью её жизни. Я её понимаю. Ей стало гораздо сложнее прикладывать усилия каждый день. Пока Серена не нашла баланс. Моя роль — помочь ей в этом», — сказал Муратоглу.

«Приходится ли мне адаптировать семью к теннису или наоборот? Даже не знаю, есть ли разница. Я — мама, которая берёт свою дочь возрастом в семь с половиной месяцев в Европу на долгую деловую поездку. Алексис не увидит нас четыре недели. Конечно, мне потребуется большая помощь, но в этом мне повезло. Она у меня будет. Но, конечно, в моей жизни изменилось многое», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

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