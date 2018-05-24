Надаль: не планирую отказываться от игры на том или ином покрытии

Испанец Рафаэль Надаль, являющийся первой ракеткой мира, рассказал о своих взаимоотношениях со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем. Также Надаль отметил, что пока не планирует пропускать турниры, чтобы подготовиться к другим соревнованиям, как это делает Федерер, решивший пропустить весь грунтовый сезон.

«Для меня слово «друг» значит многое. Я не могу называть другом любого человека. Мои друзья – люди, которых я знаю уже долго и с которыми общаюсь в повседневной жизни. У нас с Федерером очень хорошие взаимоотношения. Я бы сказал, что мы отличные коллеги.

Иногда мы созваниваемся, но говорим недолго. Мы поздравляем друг друга с важными победами. Такие же взаимоотношения у меня с Джоковичем и Марреем.

Конечно, мне бы хотелось сыграть с Федерером снова. Но это может произойти только в финале какого-нибудь турнира. Надеюсь, что скоро это произойдёт.

Я понимаю, что нужно думать о своём здоровье и физическом состоянии, но я пока не планирую поступать как Федерер и отказываться от игры на определённом покрытии. Пока я себя отлично чувствую, мне нет смысла пропускать турниры. Посмотрим, что будет в будущем», — цитирует Надаля La Gazzetta dello Sport.