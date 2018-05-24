Надаль: не стоит считать меня исключительно грунтовым игроком

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, возглавляющий рейтинг ATP, рассказал о своей любви к «Ролан Гаррос». В то же время испанец призвал не считать его исключительно грунтовым игроком.

«Да, «Ролан Гаррос» для меня является волшебным турниром. Финал – самый важный матч в мире на грунтовом покрытии. На этих кортах я испытал ярчайшие эмоции, не считая двух случаев, когда мне пришлось сняться.

Да, большинство побед я одержал на грунте. Но не стоит думать, что другие покрытия не для меня. Я на турнире на любом покрытии стремлюсь к победе. Я выиграл как минимум по два раза все турниры «Большого шлема», кроме Открытого чемпионата Австралии.

Конечно, у меня особенное отношение к грунтовому покрытию, моя игра хорошо адаптировалась к нему. Но я ведь не родился на грунте. С детских лет я тренировался на разных покрытиях», — цитирует Надаля La Gazzetto dello Sport.