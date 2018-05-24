Рууд впервые в карьере пробился в заключительную стадию квалификации «РГ»

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в заключительную стадию квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. 19-летний теннисист во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос» обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана со счётом 6:2, 6:4.

Рууд впервые в своей карьере дошёл до третьего квалификационного этапа «Ролан Гаррос». На Открытом чемпионате Австралии он успешно преодолел квалификацию и одержал первую победу на турнирах «Большого шлема», но затем норвежец проиграл во втором раунде.

«Я провёл хорошие матчи в квалификации, не проиграл ни одного сета. Сегодня у меня было непростое испытание. Когда счёт был 4-1, я думал, что уже близок к победе, но сопернику удалось вернуться в игру. В концовке я вновь прибавил, что и помогло довести дело до победы», — цитирует теннисиста пресс-служба «Ролан Гаррос».

В заключительном раунде квалификации Рууд сыграет с Александром Мюллером. За ещё одну путёвку в основную сетку турнира поспорят Хауме Мунар и Дакхи Ли. Также в третьем раунде квалификации состоятся матчи Бернард Томич – Гоншало Оливейра и Юрген Зопп – Денис Кудла.