Блинкова не смогла выйти в финал квалификации Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Анна Блинкова (4) не смогла пробиться в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях проиграв представительнице Румынии Ирине Баре со счётом 6:4, 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Россиянка совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 10 брейков.



За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Бара поспорит с победительницей матча Мари Бузкова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США, 17).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».