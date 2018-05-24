Иснер проиграл 102-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Лионе

Американский теннисист Джон Иснер (2) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Лионе (Франция), в двух партиях проиграв представителю Великобритании Кэмерону Норри со счётом 6:7 (1:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Джон 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Кэмерона 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в Лионе 102-я ракетка мира поспорит с победителем матча Михаил Кукушкин (Казахстан) — Жиль Симон (Франция).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».