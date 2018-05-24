Чешская полиция арестовала грабителя, ранившего ножом Квитову

Полиция арестовала мужчину, который перед Рождеством 2016 года проник в дом чешской теннисистки Петры Квитовой и нанёс ей ножевые ранения, сообщает чешское телевидение.

Сообщается, что преступник был задержан после анонимной наводки, полученной в январе. Правоохранительные органы Чехии отказались от комментариев.

В январе полицейские получили наводку, после чего начали искать мужчину по приметам. Сообщается, что злоумышленник связан с наркоторговцами и сам является наркоманом. Его также подозревают в серии нападений на пожилых людей.

Злоумышленник проник в квартиру Квитовой в городе Простеёв. Мужчина, вооружённый ножом, ранил теннисистку. После этого он забрал из дома 5 тыс. чешских крон и скрылся. Спортсменке была сделана операция, а восстановление заняло около пяти месяцев.