Джонсон обыграл Росола во втором круге турнира в Женеве

Американский теннисист Стив Джонсон (6) вышел в четвертьфинал турнира в Женеве (Швейцария), в трёх партиях обыграв представителя Чехии Лукаша Росола (Q) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут. Стив 9 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Джонсон поспорит с победителем матча Сэм Куэрри (США, 1) — Гидо Пелья (Аргентина).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».