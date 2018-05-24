Азаренко: реалистично оцениваю свои шансы на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко перед стартом на «Ролан Гаррос» призналась, что соскучилась по выступлениям в Европе. Также спортсменка рассказала, как изменилась её жизнь после рождения сына Лео.

«Я очень счастлива, обрадовалась, когда появилась возможность сыграть в Европе. Это невероятный опыт, к тому же иногда нужны перемены. Я остро нуждаюсь в них после того, как буквально застреваю в одном месте. Ты начинаешь ощущать эти перемены, видишь новую культуру, людей, еду. Теперь я с удовольствием буду играть в Европе на грунте.

Пока я не думаю о результатах и не оцениваю своих шансов. Моя цель – улучшить свою игру, идти шаг за шагом к своим целям. Посмотрим в следующем году, что получится. Главное – добиться стабильной игры. Сейчас я реалистично оцениваю свои возможности.

После рождения сына теннис отошёл на второй план. Мой взгляд на многие вещи изменился. Ты начинаешь понимать, что жизнь гораздо больше, чем теннис, который остаётся работой и любимым занятием. Вне корта у меня теперь появились другие важные приоритеты, хотя я не отказываюсь от тенниса», — сказала Азаренко в интервью Eurosport.