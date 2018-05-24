Надаль приступил к тренировкам на кортах «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл первую тренировку во Франции на кортах «Ролан Гаррос». Надаль является действующим победителем «Ролан Гаррос».



Испанец считается сильнейшим теннисистом на грунтовом покрытии. Он за свою карьеру 10 раз выигрывал «Ролан Гаррос», а в общей сложности в его активе значатся 16 побед на турнирах «Большого шлема». Перед поездкой во Францию Надаль стал победителем турнира в Риме, где он обыграл немца Александра Зверева (6:1, 1:6, 6:3).

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Ролан Гаррос».

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся в воскресенье, 27 мая. Надаль получит первый номер посева на турнире.