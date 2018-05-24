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Лидер посева Куэрри проиграл Пелье во втором круге турнира в Женеве

Лидер посева Куэрри проиграл Пелье во втором круге турнира в Женеве
Теннис / ATP

Американский теннисист Сэм Куэрри, посеянный на турнире в Женеве (Швейцария) под первым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 33 минуты. Лидер посева 15 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал Пелья поспорит с американцем Стивом Джонсоном (6).

Женева 2018. 2-й круг
24 мая 2018 года, четверг. 12:10 МСК
Сэм
Куэрри
Гидо
Пелья
5:7 7:6 6:7
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