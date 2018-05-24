Ширас: Надаль может засомневаться в собственных силах на «Ролан Гаррос»

Полуфиналист Открытого чемпионата США 1985 года в миксте, бывший американский теннисист, а ныне телекомментатор Лейф Ширас оценил шансы первой ракетки мира Рафаэля Надаля на победу на «Ролан Гаррос».

«Вопрос уверенности в собственных силах очень важен. Я думаю, что у каждого теннисиста иногда возникают сомнения в своей игре. Даже Роджер Федерер говорил, что, когда ты выходишь на корт, нет никакой гарантии, что у тебя пойдёт игра. Ты начинаешь себя чувствовать лучше, сделав несколько ударов. Но я думаю, что даже такой игрок, как Надаль, может засомневаться в себе.

Также я считаю, что сильным соперником будет Александр Зверев. Говорят, что мы учимся на ошибках, это так и есть. Думаю, Зверев сделает выводы после своего поражения в Риме. Посмотрите на его готовность, он в отличной форме. Думаю, что Зверев подходит к «Ролан Гаррос» с хорошими шансами на успех», — цитирует Шираса Tennis World USA.