Кудерметова победила Гиббз во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представительницу США Николь Гиббз (8) со счётом 6:0, 5:7, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Вероника 11 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Кудерметова поспорит с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина, 18).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».