Барти: если я играю правильно, то могу многого добиться на грунте

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, прокомментировала свою победу над китаянкой Ван Цян в четвертьфинале соревнований со счётом 7:5, 6:4.

«С первого розыгрыша этот матч складывался непросто. Думаю, в первом сете я хорошо действовала на своей подаче. Во второй партии мне пришлось отчаянно бороться, чтобы вернуться в игру. Я очень довольна собой сейчас. Думаю, я провела свой лучший матч на этой неделе.

Ван Цян — невероятная теннисистка. Мы много раз тренировались вместе. Мне нужно было хорошо подготовиться к этой встрече. Это был прекрасный матч. Он мог закончиться и по-другому. Мы показали теннис отличного уровня.

Я успешно выступала здесь как в одиночном, так и в парном разряде. Хорошо, что у меня получается такая подготовка к следующей неделе. Если я играю правильно, то могу многого добиться на грунте", — цитирует Барти официальный сайт тура.

Барти вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, где может сыграть с Павлюченковой