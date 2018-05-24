Виландер: Джокович входит в число фаворитов «Ролан Гаррос»

Бывший шведский теннисист Матс Виландер, работающий экспертом на «Евроспорте», считает, что серб Новак Джокович может дойти до финальных стадий «Ролан Гаррос». По словам Виландера, если Джокович и испанец Рафаэль Надаль окажутся в разных половинах сетки, они могут составить пару в финале турнира.

«Безусловно, Джокович возвращается на свой уровень. Думаю, что его можно внести в список семи-восьми фаворитов турнира. Во Франции у него будут шансы на успех. Он здорово играл против Надаля в Риме. Очевидно, что легче играть, когда тебе и так нечего терять. Но с технической точки зрения, Джокович близок к своему привычному уровню.

Сейчас Джокович находится в такой ситуации, словно его карьера только начинается. Как будто ему снова 17, 18 или 19 лет и он только готовится к своему первому турниру «Большого шлема». Сейчас ему 31, а история повторяется.

Джокович всё лучше двигается на корте. Думаю, что его решение возобновить работу с тренером Марианом Вайдой было правильным. Вообще, Джокович принимает правильные решения, пусть даже с Андре Агасси его сотрудничество было краткосрочным», — цитирует Виландера Reuters.