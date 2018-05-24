С. Уильямс: я отношусь к Федереру с величайшим уважением

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что относится с огромным уважением к 20-кратному чемпиону этих соревнований швейцарцу Роджеру Федереру.

«Роджер добился невероятных успехов в своей карьере. Я отношусь к нему с величайшим уважением. Он великолепный спортсмен и потрясающий человек. Мне очень нравится то, что он делает вместе со своим фондом в Африке. Это впечатляет», — приводит слова Уильямс-младшей The Wall Street Journal.

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