Халеп: прошлогодний опыт «Ролан Гаррос» был для меня ценным

Румынская теннисистка Симона Халеп перед стартом «Ролан Гаррос» рассказала о своей готовности. Первая ракетка мира попыталась найти причины неудач на турнирах «Большого шлема», которые ей пока не покорились.

«Я поняла, что, когда я нахожусь в такой позиции, как в прошлогоднем матче с Остапенко (Халеп в прошлом розыгрыше «Ролан Гаррос» в финале выиграла первый сет и вела во втором со счётом 3:0, но проиграла. – Прим. «Чемпионата»), я должна действовать более агрессивно. Думаю, что тогда я была не готова к тому, чтобы выиграть матч. Но тот опыт стал для меня ценным. Может, теперь, если я вновь окажусь в такой ситуации, я сыграю намного лучше.

Думаю, что я стала намного лучше, в том числе устойчивее ментально. Я стала лучше играть, моя игра теперь более разнообразная. Я думаю, что лучше двигаюсь на корте, больше работаю над подачей. Мне не так легко подавать, т. к. я недостаточно высокая. Но я пытаюсь бить сильнее на подачах.

У меня уже было три шанса выиграть турнир «Большого шлема», но ты никогда не знаешь, когда тебе повезёт. Мне нужно быть уверенной в себе и сконцентрированной. Удачное выступление в Риме способствует вере в собственные силы», — цитирует Халеп AP.