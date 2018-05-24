Федерер: без моей жены всё было бы иначе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер неоднократно подчёркивал значимость своей супруги Мирки. Федерер отмечал, что она всегда поддерживает его. Также швейцарец немного рассказал, как сейчас складывается его семейная жизнь. Пара воспитывает четверых детей – двух восьмилетних близняшек-девочек и двух четырёхлетних близняшек-мальчиков. Ситуацию в семье Федерер называет «управляемым хаосом».

«Девочки уже в таком возрасте, когда они хотят командовать мальчиками. А мальчики уже достигли того возраста, когда они могут себя защитить. Иногда нам приходится выступать в роли судей.

Спасибо моей супруге. Когда я в чём-то сомневаюсь, я всегда могу подойти к ней и спросить. Она всегда скажет мне то, что думает. И она говорит мне, могу я вернуться на нужный уровень в теннисе или нет. Без неё всё было бы по-другому», — цитирует Федерера Tennis World USA.