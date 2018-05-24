Пьерс: удары Федерера невозможно повторить

Бывшая французская теннисистка Мари Пьерс, выигравшая четыре титула на турнирах «Большого шлема», поделилась мнением о феномене швейцарца Роджера Федерера. Пьерс назвала Федерера уникальным игроком, а в качестве его главной мотивации она указала любовь к игре.

«Я думаю, что удары Федерера невозможно никому выучить. Словно он родился, чтобы их наносить. Почему он так хорош? Причина — в любви к теннису. Он постоянно тренируется, а ещё регулярно смотрит теннисные матчи по телевизору или живьём с трибун. Его тренер рассказывал мне, что ещё никогда не встречал игрока, который столько говорит о теннисе и анализирует игру», — цитирует Пьерс First Post.

Швейцарский теннисист пропустил сезон турниров на грунте, чтобы лучше подготовиться к сезону на траве. Федерер планирует принять участие в нескольких турнирах перед Уимблдоном.