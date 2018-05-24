Дель Потро признался, что обращался к психологу

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вновь приступил к тренировкам. Перед стартом «Ролан Гаррос» дель Потро признался, что перед началом сезона 2018 года обратился за помощью к психологу. По словам теннисиста, работа с психологом помогла ему вернуть уверенность в собственных силах. Дель Потро признался, что до обращения к психологу он не знал, как решить возникшие проблемы.

Сейчас дель Потро тренируется в Барселоне, а его участие в Открытом чемпионате Франции по теннису остаётся под вопросом. 29-летний спортсмен снялся с турнира в Риме во время матча с бельгийцем Давидом Гоффеном. Дель Потро получил травму паховых мышц.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» стартуют в воскресенье, 27 мая.