Гоёвчик обыграл Сеппи и вышел в полуфинал турнира в Женеве

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Женеве (Швейцария). 28-летний спортсмен обыграл итальянца Андреаса Сеппи, посеянного под седьмым номером, со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. Гоёвчик выполнил 10 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Сеппи 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 8 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в финал Гоёвчик, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Теннис Сандгрен (США) – Фабио Фоньини (Италия, 2).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».