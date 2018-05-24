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Гоёвчик обыграл Сеппи и вышел в полуфинал турнира в Женеве

Гоёвчик обыграл Сеппи и вышел в полуфинал турнира в Женеве
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Женеве (Швейцария). 28-летний спортсмен обыграл итальянца Андреаса Сеппи, посеянного под седьмым номером, со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. Гоёвчик выполнил 10 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Сеппи 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 8 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в финал Гоёвчик, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Теннис Сандгрен (США) – Фабио Фоньини (Италия, 2).

Женева 2018. 1/4 финала
24 мая 2018 года, четверг. 15:00 МСК
Андреас
Сеппи
Петер
Гоёвчик
3:6 7:6 3:6
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