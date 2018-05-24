Габашвили вышел в четвертьфинал челленджера в Великобритании

Россиянин Теймураз Габашвили вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Лафборо (Великобритания). Во втором круге 33-летний теннисист переиграл финна Эмиля Руусувуори (Q) со счётом 6:2, 7:5.



Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. Габашвили выполнил 7 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 2 эйса, 6 ошибок на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.



Следующим соперником Габашвили, занимающего 375-ю строчку рейтинга ATP, будет британец Джеймс Уорд (WC).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».