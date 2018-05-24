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Кукушкин проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Лионе

Кукушкин проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Лионе
Теннис

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин не сумел выйти в полуфинал турнира категории ATP 250 в Лионе, уступив в трёх сетах французу Жилю Симону – 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность поединка составила 2 часа 39 минут. Симон выполнил 11 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Кукушкина 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За выход в финал Симон, занимающий 75-е место в рейтинге ATP, поспорит с британцем Кэмероном Норри, ранее обыгравшим американца Джона Иснера, посеянного под вторым номером.

Лион 2018. 1/4 финала
24 мая 2018 года, четверг. 15:10 МСК
Михаил
Кукушкин
Жиль
Симон
6:4 4:6 6:7
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