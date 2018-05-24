Кукушкин проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Лионе

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин не сумел выйти в полуфинал турнира категории ATP 250 в Лионе, уступив в трёх сетах французу Жилю Симону – 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).



Продолжительность поединка составила 2 часа 39 минут. Симон выполнил 11 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Кукушкина 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в финал Симон, занимающий 75-е место в рейтинге ATP, поспорит с британцем Кэмероном Норри, ранее обыгравшим американца Джона Иснера, посеянного под вторым номером.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».