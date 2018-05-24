Родина обыграла Шарипову во втором круге квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянка Евгения Родина вышла в третий квалификационный круг Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема». 29-летняя теннисистка обыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову со счётом 3:6, 7:5, 6:0.



Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. Уроженка Москвы выполнила 2 подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Шариповой 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9, уроженка Ташкента обошлась без эйсов.



За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Родина поспорит с итальянкой Франческой Скьявоне.