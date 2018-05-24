Джонсон обыграл Пелью в четвертьфинале турнира в Женеве

Американский теннисист Стив Джонсон вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Женеве (Швейцария). Он обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Джонсон выполнил 6 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Пельи 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 упущенных брейк-пойнта.



В полуфинале Джонсон встретится с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария, 3) – Мартон Фучович (Венгрия). Вавринка является действующим победителем соревнований.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».