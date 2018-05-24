Бертенс обыграла Бартель во втором круге соревнований в Нюрнберге

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс (3) вышла в четвертьфинал турнира категории International в Нюрнберге (Германия), обыграв немку Мону Бартель со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:4.



Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. Бертенс выполнила 7 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 14. На счету Бартель 2 эйса, 6 двойных ошибок и 6 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал 18-я ракетка мира поспорит с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс, ранее обыгравшей Надию Подороску (Q), представляющую Аргентину.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».