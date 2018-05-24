Кузнецова сыграет с Мугурусой, Касаткина — с Канепи в 1-м круге «Ролан Гаррос»

В Париже состоялась жеребьёвка женской части основной сетки «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».



Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), Анастасия Павлюченкова (39) – со словенкой Полоной Херцог, Наталья Вихлянцева – с австралийкой Эшли Барти (17). Елена Веснина в первом круге встретится с американкой Бернардой Перой, Мария Шарапова (28) – с кем-то из квалификации, Екатерина Макарова – с китаянкой Чжэн Сайсай, Екатерина Александрова – с победителем квалификационного турнира, Дарья Касаткина (14) – с эстонкой Кайей Канепи.



Румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, в стартовом круге встретится с американкой Элисон Риске. Датчанка Каролина Возняцки (2) сыграет ещё с одной американкой, Даниэль Коллинз. Украинка Элина Свитолина (4) в первом круге сразится с австралийкой Айлой Томлянович. Белоруска Виктория Азаренко встретится с чешкой Катержиной Синяковой, американка Серена Уильямс – ещё с одной чешкой, Кристиной Плишковой, латвийка Елена Остапенко (5) — с украинкой Катериной Козловой.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».