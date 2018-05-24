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Вавринка не сумел защитить титул в Женеве, уступив в четвертьфинале Фучовичу

Вавринка не сумел защитить титул в Женеве, уступив в четвертьфинале Фучовичу
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (3) не сумел выйти в полуфинал турнира категории ATP 250 в Женеве. Действующий победитель соревнований уступил в двух сетах венгру Мартону Фучовичу со счётом 4:6, 0:6.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Фучовича 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Вавринка выполнил 1 подачу навылет, избежал двойных ошибок и упустил 7 брейк-пойнтов.

В полуфинале Фучович встретится с американцем Стивом Джонсоном, посеянным на турнире под шестым номером.

Женева 2018. 1/4 финала
24 мая 2018 года, четверг. 19:30 МСК
Стэн
Вавринка
Мартон
Фучович
4:6 0:6
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