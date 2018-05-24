Вавринка не сумел защитить титул в Женеве, уступив в четвертьфинале Фучовичу

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (3) не сумел выйти в полуфинал турнира категории ATP 250 в Женеве. Действующий победитель соревнований уступил в двух сетах венгру Мартону Фучовичу со счётом 4:6, 0:6.



Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Фучовича 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Вавринка выполнил 1 подачу навылет, избежал двойных ошибок и упустил 7 брейк-пойнтов.



В полуфинале Фучович встретится с американцем Стивом Джонсоном, посеянным на турнире под шестым номером.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».