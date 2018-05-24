Боб Брайан пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы, Майк сыграет в паре с Куэрри

23-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» в мужском парном разряде и миксте американец Боб Брайан отказался от выступления на «Ролан Гаррос» из-за травмы. При этом его брат Майк примет участие в турнире в дуэте ещё с одним представителем США – Сэмом Куэрри.

«У меня есть хорошая и плохая новости. Плохая новость – я не полностью восстановился после травмы и не смогу поехать в Париж. Это мог быть наш 77-й кряду турнир „Большого шлема“ в дуэте с Майком. К счастью, Майк нашёл очень достойную замену в лице Сэма Куэрри.

Хорошая новость – в процессе восстановления я могу проводить время со своими девочками и этими двумя сумасшедшими головорезами", — написал Боб на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Боба Брайана в сети «Инстаграм».