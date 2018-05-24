«Лаки-лузеры» получат места в мужской сетке «Ролан Гаррос» по итогам жеребьёвки

Организаторы Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема», проведут жеребьёвку, чтобы определить «лаки-лузеров» в мужской части соревнований.



Эти теннисисты должны попасть в основную сетку вместо игроков, ранее снявшихся с турнира. В настоящий момент вакантными остаются четыре путёвки, обладатели которых будут выявлены при помощи жребия среди шести теннисистов (с наивысшим рейтингом), проигравших в финальном раунде квалификации.



Ранее с турнира снялись россиянин Андрей Рублёв, серб Филип Краинович, южнокореец Чхун Хён и аргентинец Николас Кикер.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».