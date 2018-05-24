Ларссон: поражение в первом сете не выбило меня из психологического равновесия

Шведская теннисистка Юханна Ларссон прокомментировала победу над чешкой Кристиной Плишковой со счётом 5:7, 7:5, 6:4 в четвертьфинале турнира в Нюрнберге. За выход в финал шведка поспорит ещё с одной чешкой, Катержиной Синяковой.



«Кристина – непростая соперница. Очень рада, что смогла добиться итоговой победы, несмотря на поражение в первом сете. Начало поединка осталась за Плишковой, но мне удалось прибавить в психологическом плане и здорово проявить себя во втором и третьем сетах.



Все эти переносы из-за погоды – полнейшее безумие, но теннисисты привыкли к подобным вещам. Это наша работа, а переносы случаются постоянно в течение каждого года. Я закончила матч раньше соперницы по полуфиналу, поэтому у меня будет небольшое преимущество», — приводит слова Ларссон официальный сайт WTA.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».