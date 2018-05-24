Аннакон: возраст не мешает Федереру получать удовольствие от тенниса

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, раскрыл рецепт успеха 36-летнего уроженца Базеля.
«Роджер по-прежнему получает удовольствие от работы. Он наслаждается каждой тренировкой, каждым походом в тренажёрный зал. Трудно представить 36-летнего спортсмена, получающего удовольствие от рутинной работы, но именно таковым является Федерер. Он просто любит играть в теннис», — сказал Аннакон в интервью The Wall Street Journal.
Федерер занимает второе место в рейтинге ATP, уступая испанцу Рафаэлю Надалю 100 очков.
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