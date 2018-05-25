Сёстры Уильямс проведут выставочный матч в США в середине сентября

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс примет участие в выставочном турнире в Гринбрире (США), который состоится 15 и 16 сентября.



Помимо Серены, на соревнования приедет её сестра Винус, а также киприот Маркос Багдатис и южноафриканец Кевин Андерсон. 15 сентября Серена и Винус выявят победителя в личном поединке, а затем на корт выйдут мужчины. На следующий день запланирован матч в миксте.



В первом круге на «Ролан Гаррос»-2018 Серена Уильямс встретится с чешкой Кристиной Плишковой.

Кузнецова сыграет с Мугурусой, Касаткина — с Канепи в 1-м круге «Ролан Гаррос»