Форже: отсутствие Федерера никак не повлияло на «Ролан Гаррос»

Директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже подчеркнул, что отсутствие швейцарца Роджера Федерера не оказало никакого влияния на турнир.



«На уровне прессы финал Надаль – Федерер стал бы серьёзным импульсом. Впрочем, билеты проданы, продукт работает и без Роджера. С точки зрения посещаемости отсутствие Федерера ничего не изменит, оно никак не повлияет на турнир. Думаю, что лишь поклонники Роджера кусают локти из-за его решения пропустить соревнования в Париже», — сказал Форже в интервью Ouest France.



Федерер пропускает грунтовый сезон, его возвращение запланировано после «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».