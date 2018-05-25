Аргентинец Кикер признан виновным в организации договорных матчей

Аргентинский теннисист Николас Кикер признан виновным в организации договорных матчей, сообщает Reuters.



Независимая комиссия во Флориде признала 25-летнего спортсмена виновным в организации двух договорных матчей на турнирах серии «Челленджер» и в нежелании сотрудничать со следствием. Решение о наказании будет вынесено позже, а пока Кикер отстранён от выступления на профессиональных турнирах. По этой причине южноамериканец пропустит Открытый чемпионат Франции.



В настоящий момент Кикер занимает 84-е место в рейтинге ATP.

