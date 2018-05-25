Павлюченкова: хороший теннис важнее, чем результаты и трофеи

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от победы над представительницей Казахстана Зариной Дияс в четвертьфинале турнира в Страсбурге со счётом 6:4, 6:2.

«Эта неделя отлично складывается для меня не только потому, что я вышла в полуфинал, но и благодаря той игре, которую я демонстрирую. Я наконец довольна своей игрой. Думаю, тренер тоже.

Когда выходишь в полуфинал, то уже больше думаешь о трофее, потому что цель стала ближе. Но я стараюсь чересчур не увлекаться, чтобы продолжать демонстрировать хороший теннис. Это даже важнее, чем результаты и трофеи", — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.

Павлюченкова победила Дияс и сыграет с Барти в полуфинале турнира в Страсбурге