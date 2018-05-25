Скьявоне: работа, проделанная мною в последние недели, приносит результат

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне прокомментировала победу над американкой Джейми Лоб во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:4. За выход в основную сетку победительница Открытого чемпионата Франции 2010 года поспорит с россиянкой Евгенией Родиной.

«Я чувствую, что вся работа, проделанная мною на тренировках в последние недели, приносит результат. Я не смогла успешно сыграть в Риме, но провела отличную неделю со своим тренером. Я знаю, что 90% моих матчей заканчивается в трёх сетах. Но сегодня я верила в свою форму и применила в игру всё, над чем работала», — цитирует Скьявоне официальный сайт турнира.