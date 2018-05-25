Норри — о победе над Иснером: работай, пока кумиры не станут конкурентами

Британский теннисист Кэмерон Норри после победы в четвертьфинале турнира в Лионе (Франция) над американцем Джоном Иснером (7:6, 6:4) опубликовал запись в своём «твиттере». На фотографии, сделанной в 2011 году, юный Кэмерон стоит с группой ребят вместе с Иснером.

Посмотреть запись можно в «твиттере» Норри.

«Работай до тех пор, пока твои кумиры не станут конкурентами», — подписал запись Норри.

В настоящее время британец занимает 102-ю строчку в рейтинге ATP, 33-летний Иснер является 9-й ракеткой мира. Теперь в полуфинале Норри сыграет с Жилем Симоном, представляющим Францию. В Лионе Симон ещё не проиграл ни одного гейма.