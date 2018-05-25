Возняцки: думаю, дочке Серены понравились мои очки

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки сообщила, что накануне провела время с дочерью своей подруги, 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс Алексис Олимпией.

«С удовольствием провела время с этой букашкой. Думаю, ей понравились мои очки», — написала Возняцки.

Фото доступно в «твиттере» Каролины Возняцки.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Каролина сыграет с американкой Даниэль Коллинз, а Серена Уильямс встретится с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.

Шарапова – в Париже, Джокович – с тортом, а Бушар – под холодным душем Пока Бушар приходит в себя после холодного душа, Курникова танцует с дочкой, Джокович хвалится именинным тортом, Шарапова бродит по Парижу.