Отец Тима: Надаль – лучший не только в теннисе, но и среди всех спортсменов

Вольфган Тим, отец австрийского теннисиста Доминика Тима, высоко оценил игру первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Думаю, что Надаль проведёт на очень высоком уровне ещё 3-5 лет. Его отличная физическая форма позволяет это.

Вызывает уважение, что он всегда бывает в идеальной физической форме во время сезонов на грунте. Я считаю, что Надаль является лучшим, настоящим бойцом. Не только в теннисе, но и вообще в спорте. Удивительно, как он здорово играет на Кубке Дэвиса и на Кубке Лэйвера. Даже если он травмирован, ему удаётся каким-то чудом выиграть матч», — цитирует Вольфгана Тима Tennis World USA.

В прошлом сезоне Тим был единственным, кому удалось победить Надаля на грунте. Австриец обыграл испанца в четвертьфинале турнира в Риме (Италия). В нынешнем сезоне соперники встречались дважды, в обоих случаях побеждал Надаль.