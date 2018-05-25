Розуолл: Надалю тоже придётся отказываться от турниров на неудобном покрытии

Легендарный австралийский теннисист Кен Розуолл считает, что испанцу Рафаэлю Надалю придётся последовать примеру швейцарца Роджера Федерера, пропускающего сезон турниров на грунте, чтобы сохранить силы и поберечь здоровье.
«Думаю, что Надаль догонит Федерера по титулам. Также считаю, что Надаль не будет и дальше участвовать во всех турнирах. Ему придётся осознать, что нужно беречься, чтобы продлить свою карьеру. Возможно, он решит отказаться от участия в турнирах на харде.
В то же время я не вижу причин, по которым Надаль не может выиграть ещё множество больших турниров», — цитирует Розуолла Daily Express.
Надаль в воскресенье, 27 мая, проведёт свой первый матч на «Ролан Гаррос». Соперником испанца станет украинец Александр Долгополов.
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