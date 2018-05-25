Леконт: французские теннисисты боятся играть на «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата Франции 1988 года в одиночном разряде и победитель «Ролан Гаррос»—1984 в паре француз Анри Леконт раскритиковал французских теннисистов. Леконт считает, что французы не готовы к борьбе за высокие места на турнирах «Большого шлема».

«Я думаю, что Федерация тенниса Франции допустила ошибку, погнавшись за количеством, а не качеством. Полагаю, что им надо посмотреть на то, как работают в Австралии, России, США или Чехии.

Мы считаем, что мы являемся лучшими в мире. У нас отличная организация турниров, но мы вовсе не лучшие. Мы идём в неправильном направлении. Даже в теннисных клубах работа выстроена неверно. Наши теннисисты просто боятся играть на «Ролан Гаррос». Они всегда ищут оправдания, то у них болит локоть, то им не везёт.

Всё это очень печально, ведь у них есть потенциал для успешного выступления на грунте. Но мне кажется, что давление со стороны фанатов и прессы негативно на них сказывается. И ситуация постоянно ухудшается», — цитирует Леконта Reuters.