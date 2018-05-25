Свитолина: начала заниматься теннисом, чтобы привлечь внимание родителей

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своём детстве и причинах, побудивших её заняться спортом. Как призналась Свитолина, она начала играть в теннис, чтобы привлечь внимание родителей.

«Мой брат занимался теннисом… и он получал всё внимание моих родителей. Из-за него я тоже начала заниматься теннисом. И для меня было важно выступать успешно, чтобы родители обратили внимание на меня.

Они очень сильно интересовались теннисом, ездили на турниры с братом. Поэтому для меня спорт был единственной возможностью изменить отношение к себе. Это действительно меня мотивировало, затем я стала первой в своей группе. Для меня единственной целью является быть лучшей.

Для украинских болельщиков первое место в рейтинге WTA даже важнее, чем выигрыш турнира «Большого шлема». Все смотрят на рейтинги. Но, конечно, для профессиональных теннисистов гораздо важнее выиграть турнир», — цитирует Свитолину Reuters.